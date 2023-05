La gran preocupación de Joaquín Torres a escasos días de su boda con Raúl Prieto

Joaquín Torres está a punto de vivir uno de los días más felices de su vida por su boda con Raúl Prieto el próximo 19 de mayo. Después de siete años de relación, el arquitecto barcelonés y el director de programas de televisión como Viva la Vida, Sálvame o los debates de La isla de las tentaciones se darán el 'sí, quiero' en Sevilla, ciudad natal del realizador. A los nervios propios de la boda se suma una gran preocupación para Joaquín Torres, su madre está muy delicada de salud y ese dolor empaña en cierto modo un momento tan feliz. "Felicidades a todas las madres por su generosidad y entrega… La mía es mi gran debilidad. Como el tiempo no perdona, ella cada día se me va un poco”, dijo con motivo del Día de la Madre junto a una foto con su madre, a la que considera "uno de los pilares fundamentales de su vida" y "su gran debilidad".

Para él es un momento durísimo, pero aunque es consciente que debe asimilarlo es mucho el dolor que siente. "Intento prepararme pero honestamente no imagino mi mundo sin ella y mi pena por vivir lo que estoy viviendo es indescriptible. Me duele físicamente, es ley de vida, pero yo soy muy débil y ver cómo mi madre se apaga cada día un poco, convierte todo mi mundo en mucho más gris, sin luz". El arquitecto señala que aprovecha cada minuto de su tiempo a su lado en este momento tan duro.

Sus emocionadas palabras sensibilizaron a sus amigos y seguidores que rápidamente respondieron a su mensaje con numerosos mensajes de apoyo. Un hecho que ha querido agradecer él mismo : "Estoy tremendamente sorprendido y agradecido por la multitud recibidos. Quería agradecéroslo y también de alguna manera pedir perdón por no empatizar con el dolor ajeno, con situaciones mucho más dura que la mía. Pero esta vez mi dolor no me deja ver más allá...", lamentaba y añadía. "Besos de corazón y gracias".

Al díficil momento que vive con su madre, se une la salida de Raúl Prieto, exdirector de Sálvame, de Mediaset. Hace apenas un mes señalaba que dedicía decidía desvincularse del grupo de comunicación para "abrir nuevos caminos profesionales" y con el tiempo se ha sabido que Telecinco cancela Sálvame después de catorce años en antena.

No obstante al margen de sus problemas, Raúl y Joaquín cuenta los días para celebrar su boda en Casa Pilatos, un precioso palacete sevillano perteneciente a la Casa de Medinaceli, que fue construido entre los siglos XV y XV. Allí será oficiada la ceremonia por una notaria, amiga personal de la pareja, y a continuación se servirá el banquete. Entre los asistentes veremos a un sinfín de caras conocidas del mundo de la televisión como Belén Esteba, Terelu Campos, Emma García y Carlota Corredera, entre otros, y otros ámbitos de la esfera social. Se trata de la segunda boda para Joaquín Torres que estuvo casado en primeras nupcias con la pintora Mercedes Rodríguez Parrizas, con quien tuvo dos hijos, Manuel y Álvaro, quienes no faltarán al enlace.