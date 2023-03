Antonio Banderas tendrá un importante papel en la gala de los Oscar

Antonio Banderas no hace más que cosechar éxitos. Tras bajar el telón de su musical Company en el teatro Albéniz de Madrid, nuestro malagueño más internacional, de 62 años, se prepara para volar un año más hasta Los Ángeles, donde asistirá a la 95ª entrega anual de los Oscar, que tendrá lugar este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Pero su presencia en esta edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cobra más sentido que en otras ocasiones, pues será uno de los presentadores de la gala, tal y como han confirmado desde la misma organización.

El intérprete, director y productor, que ayer asistía a la fiesta de nominados de la primera edición de los premios Talía, donde se anunció que opta al galardón en la categoría de mejor actor de teatro musical, pondrá rumbo a la ciudad núcleo de la industria audiovisual estadounidense para unirse a la fila de presentadores de la mágica noche. Su nombre ha sido desvelado hoy por la Academia de Cine, después de que hace cinco días se comunicaran los primeros rostros populares que participarán en la entrega de las estatuillas.

Además del actual novio de Nicole Kimpel, quien viajará con él para acompañarle en esta velada tan especial, otros nombres han sido expuestos, como Hugh Grant, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Halle Bailey, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Danai Gurira, Florence Pugh o Sigourney Weaver. A esta intachable lista de celebridades se sumarán los previamente anunciados Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

Tal y como han revelado desde el perfil social de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y de la cadena de televisión ABC, desde la que se retransmitirá la ceremonia en directo, la emisión arrancará a partir de las 5 p.m. (hora local) y 2.00 (hora peninsular española, una menos en Canarias) de la madrugada del domingo 12 de marzo al lunes 13. Además, una hora y media antes tendrá lugar la tradicional alfombra roja. Las personalidades que, de igual modo que Banderas, ya han sido confirmadas no serán las únicas que tendrán un trascendental papel en la cita, pues la institución continuará desvelando nombres de nuevos participantes a lo largo de esta semana.

En lo que respecta a los espectáculos musicales de la noche, ya se conocen algunas actuaciones, como la de Lenny Kravitz, que realizará un homenaje a los miembros de la industria fallecidos en el último año, o el show que ofrecerá Rihanna. Tras su arrollador éxito en el intermedio de la Super Bowl, un recital en el que anunció la increíble noticia de su segundo embarazo, la intérprete de Barbados formará parte de la ceremonia con un tema que no incluyó en el repaso de las canciones más emblemáticas de su carrera en su cita con el fútbol americano el pasado 12 de febrero: Lift Me Up, balada que está nominada al Oscar por la película Black Panther: Wakanda Forever en estos galardones.

