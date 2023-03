El regreso de 'La quinta estación' se empaña tras estallar la guerra entre sus componentes por la patente

Hace trece años se disolvió La quinta estación y desde ese momento, los componentes del grupo han guardado silencio sobre su ruptura, hasta ahora. Parece ser que vuelve La quinta estación y esta vez, ¡por partida doble!. Los componentes de la banda reclaman la patente y han comenzado una guerra por conseguirla. Por un lado está la vocalista Natalia Jiménez (41 años) junto al guitarrista Ángel Reyero y por otro, la agrupación de los músicos Pablo Domínguez y Sven Marín.

Ambas parejas quieren quedarse con la patente de La Quinta Estación. Sven Martín, quién dejó la banda en 2003 y Pablo Domínguez, que la abandonó en 2008, han regresado bajo el nombre de Cinco Estaciones. Tal y como ellos publicaron a través de sus perfiles sociales, han vuelto a reunirse para "prender fuego en el escenario" y para ello han contado con una nueva vocalista: la argentina Karito Volpe. Los tres juntos han sacado un nuevo tema: Por qué me empeño en quererte y en solo 72 horas ya han acumulado más de 20.000 visitas ya que los fans del grupo musical han creído que este era el regreso de La quinta estación. ¡Qué felicidad ver a este grupo tan potente!", "gracias por volver a hacer música", "estáis igual de bien que antes", fueron algunos de los comentarios que recibieron en sus perfiles sociales.

Los guitarristas han querido dejar claro que llevan años intentando volver a juntar a los cuatro: "Llevamos más de 12 años queriendo juntar de nuevo a la banda y no se ha podido. Esta es otra banda y otro grupo musical. No queremos problemas, solamente hacer música. "Hay millones de fans que siguen escuchando la música de La Quinta Estación. Esta banda es un homenaje a la banda que fuimos en su día. En pandemia quisimos juntarnos para recaudar fondos y la respuesta fue que no. España, Argentina, Colombia y México son lugares que apoyan mucho a este grupo". Un hecho que a Natalia Jiménez no le ha hecho ninguna gracia.

La artista ha mostrado su descontento con lo sucedido y ha querido aclarar los hechos a través de un video en el que explica que la única que tiene derecho sobre La quinta estación es ella, ya que es la dueña de la patente del grupo: "Hay mucha especulación de los fans en España por la información fraudulenta de una nueva banda que está intentando confundir a los empresarios y al público haciéndose pasar por La quinta estación. Estas personas con malas intenciones se han mostrado en los medios diciendo que no quieren hacernos daños ni a mi ni a mi compañero Ángel Reyero".

Tras estas duras palabras ha mostrado el documento en el que se refleja que ella es la única dueña de la patente: "Aquí tienen las pruebas de que la gente que dice que no quiere apropiarse de la marca La quinta estación está mintiendo a los medios, fans y empresarios, y sí están intentando quitarnos el nombre. No se dejen engañar, empresarios, medios y fans. Estas personas nos están intentando arrebatar nuestro patrimonio de una manera desleal y vamos a pelear con todos los recursos de la ley para frenar este fraude". Una lucha por el nombre de la banda que Natalia Jiménez ha querido zanjar compartiendo una fotografía junto a su compañero Ángel Reyero junto a un mensaje en el que deja entre ver que el año que viene, piensa retomar y regresar con La quinta estación: "¡Que gusto me dio vernos! Qué ilusión planear sorpresas y proyectos para el único y verdadero reencuentro de La quinta estación. Nosotros somos La quinta estación".

