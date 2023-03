Vegano, 'influencer' y amigo de Dulceida: conoce al 'superviviente' Jonan Wiergo

Esta noche comienza la nueva edición de Supervivientes 2023 y la lista de aspirantes ya está aquí. Una de las grandes sorpresas de este año es la participación de Jonan Wiergo, un joven valenciano de 25 años, que finalmente ha podido cumplir su sueño de participar en el 'reality' después de haberlo intentado en ediciones anteriores. Con casi 600.000 seguidores en Instagram, se ha convertido en uno de los 'influencers' españoles con más repercusión, según ha anunciado la revista Forbes en su clasificación anual que recoge a los creadores de contenido más relevantes.

Jonan Wiergo es reconocido por su contenido en redes sociales. Instagram y Tiktok son sus principales plataformas y gracias a ellas, ha entablado amistad con algunos de los personajes más destacados de la industria como Paula Gonu, Luc Loren y Dulceida, una de las pioneras en el mundo 'influencer' en España, que no ha dudado en felicitar al concursante dedicándole unas cariñosas palabras: "Toda la suerte del mundo para mi bebé, Jonan Wiergo, desde aquí estaremos a tope contigo siempre. Disfrútalo que llevas tiempo persiguiendo este sueño, báilanos mucho, haznos reír como tú solo sabes y cuando no tengas fuerzas piensa en lo orgullosos que estaremos todos los que te queremos y todos tus wachis". Algunos exconcursantes como Sofía Suescun (ganadora de Supervivientes 2018), Melyssa Pinto (finalista de Supervivientes 2021) y Violeta Mangriñán (participante de Supervivientes 2019) también han enviado mensajes de apoyo al creador de contenido.

Una de las grandes incógnitas de la estancia del 'influencer' en los Cayos Cochinos es la alimentación, puesto que el joven mantiene una dieta vegana e incluso es el fundador, junto a su pareja de seis años Christian Tomás, del restaurante 'Guakame Street Food' en Valencia, con el que consiguieron el premio Best Foodie en el año 2020. Sin embargo, el 'influencer' tiene claro que aunque su objetivo es continuar con su dieta, su prioridad es la salud y que no se castigará si debe interrumpirla. Y así lo ha dejado claro respondiendo a sus seguidores en Instagram: "Tengo unos principios y unas ideas, pero tampoco he estado jamás en una situación así. Creo que mi mensaje lo voy a lanzar igualmente. Así que me intentaré mantener firme, pero sin martirizarme si en algún momento puedo caer en algo. Así que a reventarnos en las pruebas para conseguir recompensas".

Este no es el primer concurso al que Wiergo se enfrenta. El creador de contenido se dió a conocer con tan solo 18 años gracias a su fichaje en la sexta edición del programa Pekín Express, presentado por Cristina Pedroche. Junto a su amiga Priscila Hernández, también 'influencer', se convirtieron en poco tiempo en una de las parejas televisivas más queridas y polémicas por su valentía y disposición a cualquier reto que se les propusiera. Lamentablemente, esta experiencia supuso la ruptura de la amistad.

También formó parte del programa de Netflix '¿A quién le gusta mi follow?', un programa de citas que tenía como objetivo buscar pareja a sus seguidores. Fue liderado por Luján Arguelles y compartió el papel de asesor junto a la cantante y actriz, Jedet, y la 'streamer' Aroyitt.

Dicho todo esto, solo queda desearle lo mejor al ahora 'superviviente' que no ha dudado en compartir en Instagram lo ilusionado y contento que se encuentra ante esta nueva aventura y en además, pedir el apoyo de sus seguidores con un 'Votadme mucho, sentiré vuestra energía'.