¿Tuvieron un romance William Levy y Ximena Navarrete durante el rodaje de 'La tempestad'?

Los seguidores de William Levy en España disfrutan viendo a su ídolo por partida doble. Por un lado, pueden ver la historia de amor entre Sebastián Vallejo y Gaviota (Laura Londoño), en Café con aroma de mujer y, por otro, el romance de Damián y Marina (Ximena Navarrete) en La tempestad. En ambas ficciones se ha hablado mucho sobre la relación del galán cubano con sus compañeras de reparto, pero por motivos muy diferentes: en el primer caso, por posibles desavenencias entre ellos, y en el segundo, por todo lo contrario, ya que el amor entre de los dos protagonistas podría haber traspasado la pantalla.

Arturo Sancho: de concursante de 'Gran Hermano 12' a protagonista de la 'La promesa’

VER GALERÍA

¡Confirmado! Carmen Villalobos, la protagonista de 'Café con aroma de mujer', comienza el año enamorada

Durante las grabaciones de La tempestad, hace ahora 10 años, fueron muchos los rumores que surgieron en torno a un posible romance entre el intérprete de Addicted y la ex Miss Universo 2010, alimentados por las imágenes que compartían en la ficción donde saltaban chispas y se mostraban cada vez más cariñosos. Una historia que, de haber sucedido, decidieron mantener en secreto ya que William estaba con Elizabeth Gutiérrez en ese momento. Mientras duró el rodaje, los protagonistas no hicieron ninguna declaración al respecto de lo que, en México, se tenía como un secreto a voces.

VER GALERÍA

No fue hasta un año después, en abril 2014, tras haber anunciado William Levy su separación de su mujer, cuando la pareja confirmó su relación dejándose ver de la mano en diferentes actos como en la gran fiesta campestre que organizó la cadena mexicana Televisa para sus grandes estrellas el 11 de diciembre de ese mismo año. Desde ese instante, no dejaron de aparecer fotos de William y Ximena presumiendo de su amor en restaurantes, eventos, saliendo del trabajo y hasta fueron captados saliendo de un hotel en Miami.

VER GALERÍA

El romance entre los actores dio mucho de qué hablar puesto que la modelo fue señalada como la causante de la ruptura entre el protagonista de Montecristo con Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos, Christopher y Kailey. "En este momento es algo de lo cual no puedo hablar. Lo que puedo decir es que no estoy causando ningún divorcio entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, eso es falso completamente. Es una situación delicada, pero no quiero hablar de eso". dijo Ximena Navarrete según recogía el medio mexicano Noroeste.

En julio de 2015, en la revista azteca TV y Notas salieron a la luz una serie de acalorados mensajes que, supuestamente, ambas mujeres habían intercambiado donde, como si estuvieran en una de las telenovelas que tantas veces han protagonizado, se habrían peleado por el amor del galán.

VER GALERÍA

La historia de amor entre William y Ximena no salió bien y ambos se separaron. El actor decidió apostar por su familia y abandonó México para darse una nueva oportunidad junto a Elizabeth y sus hijos en Miami, lo que hizo que la protagonista de 108 costuras, que se quedó en tierras aztecas por motivos laborales, quedara sumida en una profunda tristeza.

VER GALERÍA

Cada uno continuó con su vida por su lado. A día de hoy, William, tras anunciar hace poco más de un año el fin de su relación con la conductora estadounidense tras casi dos décadas de relación, podría haber retomado su historia con Elizabeth una vez más, tras las últimas apariciones públicas en las que se les ha visto juntos y felices, aunque ninguno de los implicados ha confirmado nada al respecto.

VER GALERÍA

Mientras que Ximena ha formado una preciosa familia junto al empresario Juan Carlos Valladares, con quien tiene una niña, Xime, de un año de edad, y con quien ya se está preparando para darle la bienvenida a finales de marzo a su segundo bebé, un niño al que llamarán Juan Carlos, como su padre, y que colmará de felicidad al matrimonio.

VER GALERÍA

Este martes, Ximena cumplía 35 años y su marido le dedicaba un romántico mensaje. "Hoy es un día muy especial para mí por poder estar celebrando contigo tu cumpleaños, amor. Eres una esposa y mamá ejemplar, la mujer más bella, el ser humano más increíble. ¡Felicidades por un año más de vida, amor!", expresaba el empresario emocionado. Juan Carlos añadía una declaración de amor para su mujer: "Tengo toda la suerte del mundo por compartir mi vida contigo. Y solo pido a Dios que la vida continúe sonriendo para ti y nuestra familia. Te amo mucho y disfruta tu día".