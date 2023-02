Los Oscars se endurecen este año: así es su nuevo protocolo para evitar un ‘Will Smith’

l Teatro Dolby ya está preparado para acoger un año más los premios Oscar, en su 95ª edición, el próximo día 12 de marzo. Eso sí, la Academia del Cine no está dispuesta a que vuelva a ocurrir nada parecido a lo del año pasado. Hablamos de la bofetada que le propinó Will Smith a Chris Rock, tras un comentario inapropiado sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett. Por ello, han creado un nuevo protocolo para evitar este tipo de situaciones. Bill Kramer, el director ejecutivo, ha querido tranquilizar a todos los asistentes y ha asegurado que este año hay muchísimas medidas de seguridad: "Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca habíamos tenido antes. No va a volver a suceder lo del año pasado. No estuvimos a la altura".

El año del declive de Will Smith: la bofetada que lo cambió todo

