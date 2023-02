Shakira y Karol G, imponentes, confirman la fecha de lanzamiento de su single ¡y anuncian una sorpresa!

Shakira y Karol G han confirmado lo que era un secreto a voces: su esperado single TQG (Te quedó grande) verá la luz el próximo 24 de febrero. Lo que muchos han calificado ya como la colaboración de la temporada tiene fecha oficial de lanzamiento y la forma en que las artistas colombianas lo han anunciado está a la altura de las circunstancias. La intérprete de Barranquilla, de 46 años, y la artista de Medellín, que acaba de soplar las velas de su 32 cumpleaños, han protagonizado un vibrante posado con el que evidencian que lo que está por venir es, cuanto menos, espectacular.

VER GALERÍA

"¡Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! TQG, 24 de febrero a las 00:00 horas", han revelado en una publicación compartida por ambas en sus respectivos perfiles sociales, donde Shakira acumula más de 82 millones de fans y Karol G está a punto de llegar a los 60 millones. Con este comunicado sabemos que este viernes podremos bailar sin descanso el esperado hit y no solo eso: a juzgar por la primera instantánea, una imagen cargada de garra y personalidad, que las artistas han emitido, todo hace presagiar que la sensualidad será el denominador común del single. Una canción que ya hay quien se ha atrevido a bautizar como el Beautiful Liar colombiano versión 2023, en alusión al sencillo que Shakira grabó junto a Beyoncé en diciembre de 2004.

Apoyando sus rodillas en el suelo lleno de arena de un entorno natural y con minivestidos sencillos que resaltan sus curvas y evitan distraer la atención del gesto temperamental de sus rostros, las cantantes han querido comenzar dando esta pequeña píldora a su comunidad. Una imagen que en menos de una hora ha superado los tres millones de 'me gusta' y las 80.000 reacciones, entre las que han destacado menciones de personalidades de la industria musical como Greeicy o Becky G, o conocidos rostros como Antonella Rocuzzo, Lola Lolita, Lucía Rivera o Karely Ruiz.

VER GALERÍA

Por si todo esto no fuera suficiente, la intérprete de Provenza ha hecho un comunicado a través de sus historias en la misma plataforma, unas palabras de las que se ha hecho eco Shakira: "¡Hola, familia! Mensaje importantísimo: 18:45 horas, para todos los que estén en Nueva York, corran a Times Square, que Shakira y yo les tenemos sorpresas. No van a querer perdérselo", ha dicho visiblemente emocionada.

Todo parece indicar que este duo estará dentro del cuarto disco de Karol G, un trabajo que lleva por título Mañana será bonito y que, además de esta, contará con otras colaboraciones como Sean Paul, Bad Gyal, Quevedo, Sech o Justin Quiles, aunque este tema es con diferencia el más esperado por diferentes motivos. Mientras la signataria de Te felicito ha estado en el foco mediático en las últimas semanas a raíz de los dardos musicales que le ha dedicado a Piqué, se espera que la Bichota haga alusión a su ruptura con Anuel AA. En declaraciones a The New York Times, Karol G ha asegurado que a Shakira le encantó la letra de TQG desde el principio: "Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente cómo me siento en este momento", dijo.

Beyoncé, Irina Shayk, Cardi B y otras 'celebs' que anunciaron su embarazo de la forma más sorprendente

VER GALERÍA

Este disco de Karol G es uno de los más personales y completos para ella: "Es como mi bebé. Llevo dos años trabajando en la música, en la producción, en el concepto, en los temas y en las colaboraciones que vienen de varias partes del mundo", ha reconocido.

Fue en el programa Hoy día de Telemundo donde se comentaron varias frases que corresponderían a este single: "Al menos conmigo, yo te mantenía bonito", cantaría la Bichota reflejando que cuando estaba con Anuel ella le cuidaba. Sacaron a la luz además otra frase que entonaría Shakira y que hace referencia a la monotonía en la relación, un tema del que ella misma ya habló en su single titulado precisamente con esa palabra. "Tú saliendo a buscar fuera y yo pensando que era la monotonía". Estos versos no han hecho más que alimentar la imaginación de los seguidores de las intérpretes, que ya se preparan para la llegada de esta joya musical.