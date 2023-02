El enfado de Jeanette al ver a Natalia Lafourcade cantando uno de sus temas en los Goya

La gala de los Goya 2023 celebrada en Sevilla tuvo un gran protagonista: Carlos Saura. Falleció solo un día antes de recoger el Goya de Honor y durante la ceremonia no pararon de sucederse homenajes al director, una figura clave en el cine español. Uno de los tributos llegó de la mano de Natalia Lafourcade. La artista mexicana interpretó sobre el escenario Porque te vas, que forma parte de la banda sonora de Cría cuervos, película que se convirtió en un símbolo en la década de los 70. El tema es uno de los más emblemáticos de Jeanette, quien ha mostrado públicamente su descontento. "Me ha parecido un bochorno ver a otra cantante cantando Porque te vas en el homenaje a Carlos Saura en los Goya. Nada que comentar", ha asegurado.

Jeanette, que nació en Los Ángeles y se mudó a España a los doce años, ha explicado en conversación con ABC que nadie de la Academia de Cine se puso en contacto con ella para avisarle de que su tema había sido elegido para la gala ni tampoco le ofrecieron participar. "No me llamaron para avisarme, y sí, me ha molestado que no lo hayan hecho. No se entiende", ha dicho. La artista no puede creer que no pensaran en ella para este homenaje a Saura, con el que mantenía una bonita relación de amistad. De hecho, ha acudido a la la capilla ardiente del cineasta que se ha instalado en Madrid, donde ha protagonizado un conmovedor momento cantando junto a los restos mortales Porque te vas.

La cantante no espera una llamada de disculpas por parte de la academia, pero no niega estar "muy dolida". Considera que lo que ha ocurrido es "una vergüenza" e incluso insta a la institución a echar a quien ha organizado la gala al sostener que es "un feo tremendo" no haberla tenido en cuenta. Jeanette ha explicado que ha recibido decenas de mensajes desde el sábado e indica que hay espectadores que han creído que está enferma o ha muerto y por eso no cantó en la gran noche del cine español. Además, deja claro que no hubiera pedido dinero por participar en los Goya 2023.

La artista internacional no entiende por qué han optado por una voz mexicana para una producción española, pero insiste en que su enfado nada tiene que ver con Natalia Lafourcade ni tampoco está en su contra. De hecho dice que su malestar no cambiaría si en vez de ella es otra persona la que se sube a cantar el tema compuesto por José Luis Perales, que se sentiría igual de ofendida ya que es consciente de que se trata de una persona a la que han contratado y canta lo que le han pedido.

Por el momento, Lafourcade se mantiene al margen de la polémica y se centra en la promoción que hace por nuestro país de su último lanzamiento, De todas las flores. La ganadora de tres Grammy sí se ha mostrado muy satisfecha de su paso por los Goya, ha agradecido la oportunidad y ha elogiado a Jeanette.

"Gracias a la Academia por hacerme parte de este momento y a todas las lindas personas que me acompañaron en esta aventura musical. Gracias a cada uno de los músicos y músicas que vinieron para poner su talento en esta versión que preparamos para celebrar al gran maestro Carlos Saura. Me sentí feliz de conocer mejor acerca de su universo y de poder platicar con su compañera de vida y camino. Porque te vas, de José Luis Perales, es una canción que escuché desde mi infancia en voz de nuestra amada Janette. Una canción que ha marcado a cientos de personas generación tras generación. Que honor y que privilegio poder hacerlo en los Goya 2023".