¿Por qué no vimos a algunos actores en la alfombra de los Goya? Ana Fernández cuenta los motivos La intérprete ha mostrado su indignación ante la decisión de la Academia

Ana Fernández se ha unido a la oleada de reivindicaciones que la 37ª edición de los Premios Goya, una gala que tuvo lugar este sábado 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, ha generado. La actriz, de 33 años, se desplazó hasta la ciudad andaluza para vivir de primera mano la gran noche del cine español, pero no pudo pasar por la alfombra azul ni ser fotografiada, asunto por el que ha querido pronunciarse y alzar la voz contra la negativa con la que se encontraron algunos intérpretes y artistas de formar parte de este acto previo a la entrega de galardones. "La prohibición que vivimos un número interesante de actores y actrices es algo que me parece absolutamente lamentable y que las excusas que se han dado son más lamentables aún", ha comenzado expresando en su perfil social.

La madrileña, que también ha aprovechado para poner sobre la mesa otras cuestiones muy comentadas de la cita como las duras críticas a algunos estilismos, a los cambios físicos o al maquillaje, se ha animado a añadir lo que ella ha definido como "otro 'tema debate' que se ha vivido este año: el tema 'quién pasa por la alfombra azul'", una decisión que, según ha expuesto, se conoció a una semana de la velada y cuyos motivos son, bajo su punto de vista, tristes. "Petición previa para entrar en el listado de la alfombra, ser académico, es decir, pagar la cuota, aunque algunos lo eran y tampoco se les dejó, o si no lo eras o se te había pasado el recibo no había solución porque tienes que haberlo hecho hace 6 meses... Y no sé cuántas excusas más", ha remarcado.

Además, la popular intérprete que diera vida a Sandra Olaiz en Los Protegidos ha hecho mención a las consecuencias que esa determinación tiene, pues en ella no solo se implica a quienes reciben la negativa de formar parte del photocall, sino a todo el equipo de trabajo que hay detrás: "Los estilismos, los vestidos de los diseñadores que han confeccionado con tanto mimo, los billeves de AVE y la noche de hotel ya estaban listos, así que había que tirar para adelante. Esta es la respuesta a todos los que habéis preguntado por qué no existen nuestras fotografías en la alfombra".

La sensación de ridiculez y la pena fueron las emociones que le invadieron durante la gala, una gala de la que no pudo disfrutar, pues, lejos de estar en las butacas del auditorio principal, se encontraba, junto a otros compañeros de profesión, en una sala anexa en la que escuchar lo que se decía a través de las pantallas era misión imposible. "Los 'losers' entrando por la parte de atrás, sin ser vistos, eso sí, directos a las salas del backstage de distintas marcas (que ellas no tienen la culpa, bastante hacen) como borreguitos, con una sensación de ridiculez", ha recordado, al tiempo que ha hablado de la tristeza que le inundó al ver que no podía escuchar "ni el discurso de agradecimiento de los compañeros premiados" por "el griterío que había montado".

"¿Para qué narices estamos aquí?", se cuestionaba la protagonista de Las Chicas del Cable, que escogió para la ocasión un diseño azul brillante de Vicky Martín Berrocal que complementó con un original collar de Bulgari con forma de serpiente: "Ni nos dejan hacer alfombra roja porque no les sale de ahí, nos dan durante las cuatro horas previas bien de refrigerio para tenernos animados y haciendo vídeos y fotos con los pertinentes hashtags y, cuando empieza, como es lógico, el 90% no hace ni caso a los premios".

Ana, que ha puesto en valor el gran trabajo que Clara Lago y Antonio de la Torre desarrollaron en su papel de presentadores y ha felicitado a todos los premiados de la noche, ha subrayado que lo poco que pudo escuchar de los Premios Goya 2023 le pareció estupendo y que, pese a que es consciente de que hay temas mucho más importantes a abordar, "desahogarse siempre viene bien". Ahora, dejando atrás este amargo episodio, afronta una etapa ilusionante con un nuevo reto profesional al que ha hecho mención hoy mismo y cuyos detalles conoceremos próximamente: "Nuevo proyecto. Más contenta que unas castañuelas", ha revelado.