Rumores de boda para Marc Anthony y la finalista de Miss Universo 2021 Nadia Ferreira

Marc Anthony podría haberse casado por cuarta vez. El programa de la cadena UniMás anuncia que el cantante boricua se habría casado con su prometida Nadia Ferrreira el pasado sábado en Miami. El intérprete de Vivir mi vida y la elegida Miss Universo Paraguay 2021 podrían haberse dado el sí, quiero ocho meses después de anunciar su compromiso. Para el exmarido de Jennifer Lopez, de 54 años, esta sería su cuarta boda, mientras que para la belleza paraguaya, treinta y un años menor que él, la primera vez que pasaría por el altar.

Mientas algunos medios apuntan a que la pareja selló su amor el 21 de enero, otros señalan que será el 28 de enero. De confirmarse cualquiera de estas informaciones, Nadia Ferreira habrá convertido su sueño en realidad ya que confesó haber estado siempre enamorada del cantante. "Me siento muy feliz y muy enamorada. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida", confesaba en ¡HOLA! Desde hace un año su relación avanza con paso firme y desde el pasado 10 de mayo la finalisya de Miss Universo 2021 luce un espectacular anillo de compromiso en su dedo anular, una fecha que coincidió con la celebración de su 23 cumpleaños en Disneyland.

En marzo del año pasado el intérprete de Valió la pena anunció su noviazgo con la mujer que había conquistado de nuevo su corazón. Lo hizo en medio de uno de sus conciertos poniéndose de cuclillas en el escenario y haciendo el gesto de un corazón, una dedicatoria que la reina de la belleza respondió emocionada: "You are the one (eres el único)". Anteriormente la modelo mantuvo una relación con el empresario paraguayo Omar Castorino Montanaro, nieto del que fue ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro, mientras que Marc Anthony ha estado casado hasta en tres ocasiones,

Las tres bodas anteriores de Marc Athony

La primera boda de Marc Anthony se celebró el 9 de mayo 2000 en Las Vegas. El artista juró amor eterno a Dayanara Torres, Miss Universo en 1993, y de su unión nacieron dos hijos, Cristian y Ryan. Dos años más tarde de su primer sí, quiero, renovaron sus votos el 7 de diciembre de 2002 y se casaron por la iglesia en la catedral de San Juan, Puerto Rico. Pero su felicidad no duró mucho tiempo más y tras el nacimiento de su segundo hijo, anunciaron su separación. Pese a su ruptura, la modelo y el cantante mantienen una relación cordial y suelen encontrarse en los días importantes para la familia, como la graduación de su hijo mayor.

Marc se casó en segundas nupcias con Jennifer Lopez el 5 de junio de 2004 en una ceremonia íntima, celebrada en la mansión de la cantante y actriz en Beverly Hills. Un enlace íntimo y muy discreto al que solo acudieron 40 personas. La noticia de su boda fue una gran sorpresa, ya que ocurrió poco después de haber obtenido el divorcio de su primera esposa y apenas unos meses después de que JLo hubiera roto su compromiso con Ben Affleck. La estrella lució un vestido de novia con escote palabra de honor de Vera Wang y joyas de Neil Lane.

En febrero de 2008 nacieron sus mellizos Emme y Max y para celebrarlo ese mismo año renovaron sus votos matrimoniales en Las Vegas. En julio de 2011 llegó la noticia mas triste e inesperada para sus fans cuando anunciaron su separación. En 2011 ambos revelaron que habían decidido poner fin a su matrimonio pero han demostrado que por encima de todo siguen siendo una familia, y su relación como padres es ejemplar. Una decisión que con los años Lopez confesó que no fue nada fácil de enfrentar.“Como artista, creo que perdí parte de mi identidad al tratar de construir una vida perfecta, una vida familiar. Cuando mis hijos tenían tres años, me divorcié. Era una mamá soltera con dos niños pequeños. A los 42 años los papeles de cine no llegaban a mi puerta y cuando volví a trabajar sentí que ya no sabía cuánto valía".

Diez años después de su boda con Jennifer Lopez, Marc Anthony se casó con la modelo Shannon de Lima el 11 de noviembre de 2014. La pareja contrajo matrimonio en una espectacular boda en La Romana, en República Dominicana, con invitados dcomo Carlos Vives. Shannon de Lima y Marc Anthony empezaron a salir en 2011 y su relación se hizo pública un año después. Pero después de un tiempo juntos, decidieron tomar caminos separados, para dos después reencontrase y protagonizar juntos el videoclip Flor pálida. Dos años después de su boda, el cantante puetorriqueño y la modelo venezolana tomaron la decisión de separarse.