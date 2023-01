María Pombo está esperando su segundo hijo junto a Pablo Castellano

La familia que han creado María Pombo y Pablo Castellano crece. Los empresarios van a convertirse en padres por segunda vez tal y como ellos mismos han confirmado con gran ilusión. Tres meses después de convertirse en marido y mujer en una romántica boda que ¡HOLA! transmitió en directo, su felicidad se va a completar con la llegada de su segundo bebé, que aún no se sabe si será niño o niña. Sea lo que sea, con toda seguridad tendrá en Martín, al mejor compañero de juegos y travesuras. El pequeño, que en diciembre cumplirá dos años, se va a convertir la próxima primavera en hermano mayor.

Los rumores acerca de un nuevo embarazo de la influencer comenzaban durante la entrevista que hizo en La Resistencia, de Movistar Plus+. Durante su charla con David Broncano, el presentador le pidió que mostrara el carrete de su móvil, en el que había 34.100 fotos y 8.373 vídeos. Entre todo ese material no pasó desapercibida una imagen de un test de embarazo, un selfie ante el espejo enseñando su barriga y otra con cara de sorpresa tapándose la boca. Los comentarios al respecto no se hacían esperar, aunque en ese momento tanto María como su entorno guardaron silencio.

La llegada al mundo de su segundo se producirá, previsiblemente, cuando la familia ya esté instalada en su nueva casa. Los Castellano Pombo van a decir adiós al que ha sido su hogar estos últimos dos años, que han vendido para mudarse a una vivienda que actualmente están arreglando. La propia creadora de contenido ha mostrado algunos detalles como la vinoteca, la piscina, una barra de copas o un despacho para su marido, que se dedica precisamente al sector de las reformas junto a sus hermanos.

Está siendo un año inolvidable y muy positivo para los Pombo, que no dejan de encadenar buenas noticias. Poco antes de conocerse la dulce espera de la influencer, Marta Pombo se convertía en mamá junto a Luis Zamalloa. En octubre nacía Matilda, la ahijada de María, quien define a su sobrina como "la niña más guapa del mundo". En junio era la mayor de las hermanas, Lucía Pombo, quien reunía a todo su entorno para su enlace con Álvaro López Huerta, celebrado en Segovia.