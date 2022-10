India Martínez anuncia que se casa ¡y su anillo de compromiso es impresionante!

El mundo de la música se va de boda. La cantante India Martínez acaba de anunciar su compromiso con su pareja de hace más de una década, Ismael Vázquez, y lo ha hecho publicando varias imágenes en las que muestra orgullosa su anillo. "¡Enhorabuena preciosa!", le ha dicho Lorena Gómez, mientras que Omar Montes ha comentado: "¡Qué pedrusco, nena!". Y es que lo que más ha llamado la atención de sus fans es la espectacular pieza con la que su novio le ha pedido matrimonio.

La cantante cordobesa aparece en esta foto luciendo su impresionante anillo, que tiene una piedra central muy brillante y de gran tamaño. Por el momento, no han trascendido más detalles pero no hay duda de que será una pieza con un significado muy especial. En las imágenes que India ha compartido con sus seguidores, la vemos muy maquillada, con la melena ondulada y luciendo una manicura perfecta, además de un chándal de color azul y zapatillas blancas.

El futuro marido de la intérprete de 90 minutos es "director, actor especialista y apasionado de la acción", tal y como pone en su perfil personal. Además, ha hecho varios proyectos como director con la productora Capo Films, que se ha encargado de varios videoclips de India Martínez, como es el caso de El Payo, No me basta o La Saeta.

Ismael es, además, instructor de capoeira, y se conocieron cuando la cantante decidió apuntarse a su gimnasio (él era el dueño del local). "Estoy muy enamorada. Él es mi equilibrio, me da tranquilidad. A veces me espera cuando viajo y otras viajamos juntos. Si no, yo no podría dedicarme a esto. Él hace que todo sea fácil", dijo India en Planeta Calleja. "La vi, caí y me enamoré", añadió Ismael.

En una de sus últimas entrevistas con ¡HOLA!, la intérprete de Todo no es casualidad nos contaba que el amor es muy importante para ella. "Por supuesto. De lo contrario no habría inspiración, no habría canciones... soy muy romántica". Además de su faceta como cantante, el año pasado descubrimos su pasión por la escritura. India debutó en la literatura con Verdades a medias, un libro valiente y profundo en el que muestra buena parte de su interior a través de sus textos y sus ilustraciones.