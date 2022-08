Rocío Carrasco cuenta los motivos de su enfado con su tía Gloria Mohedano

Después de detallar punto por punto los dos testamentos (el oficial y un borrador) que dejó Rocío Jurado, Rocío Carrasco ha continuado dando su versión de algunas de las polémicas familiares que vivió tras la muerte de la cantante. Muy enfadada por cómo se comportaron sus tíos durante las reuniones de la repartición de la herencia, la hija de la intérprete de Punto de partida ha asegurado que en uno de esos encuentros vivió un momento muy tenso con José Antonio Rodríguez y Gloria Mohedano. "Un día en el notario hice un comentario sobre Gloria Camila y José Fernando y entonces mi tío saltó y me dijo que su mujer estaba en La Yerbabuena para cuidar a esos niños porque yo no lo hacía. No me acuerdo exactamente cómo broté, pero sé que se oyeron gritos desde la otra punta de la sala. En un primer momento me exalté muchísimo y me puse a llorar. Le dije que no tenía vergüenza y a continuación me acerqué a ella y le dije: 'Pero tú tienes menos vergüenza que él'", ha contado Rocío.

Rocío, que ha explicado que en ese momento le dijo a su tía que su sangre no corría por las venas de José Antonio pero sí por las suyas y que por eso no entendía que le permitiera que le hablara de tal forma, ha confesado que nunca entendió, hasta que se dio cuenta en una de las reuniones, el motivo por el que de repente Gloria y José Antonio empezaron a tener tanta relación con Ortega Cano cuando eran conscientes de las situaciones tan difíciles que vivió la artista con su marido. "Vi que los dos tenían una posición muy polarizada a favor de Ortega Cano, cosa que no era así anteriormente. Además me había enterado que estaban en la finca La Yerbabuena haciendo bodas y eventos, trabajando allí. Ahí entendí ese posicionamiento al lado de José, que era quien una vez muerta mi madre, les iba a dar de comer porque de ella ya no podían chupar más del bote. 'Vamos a hacer con él lo mismo que hicimos con mi hermana': así se llama la película", ha comentado la hija de Pedro Carrasco.

Todos estos comentarios, tal y como ha contado la protagonista de En el nombre de Rocío, provocaron que se fuera dando cuenta de todo lo que había pensado anteriormente de su familia, motivo por el cual fue decidiendo que la relación se iba a ir terminando. "Lo único que he hecho durante este tiempo, algo que ninguno asume ni asimila, es callarme y quitarme de su lado porque no quiero que pertenezcan a mi vida ni yo a la suya. Eso no significa que yo quiera que les pase algo malo. Solo quiero que me dejen en paz y que sin tan mala soy y tan mal me he portado con todos, ¿por qué no me dejan en paz? ¡Yo no querría tener relación con una persona como yo!", ha dicho enfadada Rocío, que además ha asegurado que no hay ninguna ley o papel que diga que tienen que ser familia y quererse. "Eso es lo que les tengo que decir a todos ellos", ha añadido.

La que fuera presentadora de Hable con ellas ha afirmado que tiene muy claro que su familia se pensaba que nunca iba a hablar y demostrar todo lo que tenía que contar. "Ha pasado como con 'el ser'. Pensaban que iba a estar callada siempre. Ha llegado el día. Y ahora si tienen un problema y lo quieren resolver, aquí estoy", ha dicho Rocío Carrasco, que además ha asegurado que si quieren que todo lo que está contando en el documental se lo diga cara a cara está más que dispuesta a hacerlo.