Tensa separación El duro enfrentamiento de Marta Carriedo y su ex en redes sociales por el cuidado y custodia de su hijo El padre del niño estalla y se lamenta por, según él, no pasar todo el tiempo que quisiera con el pequeño

Desde que Marta Carriedo y Raúl Vidal decidieron hacer vidas cada uno por su lado, lo suyo no está siendo precisamente un camino de rosas tras la separación. Al cruce de acusaciones que se han ido lanzando desde que rompieron el pasado diciembre, estos días se añade un último y agrio conflicto relacionado con el hijo que tienen en común. Todo comenzaba cuando la modelo e influencer madrileña expresaba ante sus seguidores su alegría por un nuevo trabajo que le había surgido relacionado con lo que más le gusta, algo que la obligaba a viajar fuera de casa por un corto espacio de tiempo. Aseguraba entonces sentir también cierta desazón, ya que debía alejarse momentáneamente de su adorado Noah. "Tengo sentimientos encontrados", reconocía ella misma ante esta situación, donde se veía obligada a dejar al bebé al cuidado de una tercera persona.

Al enterarse de los hechos, su ex Raúl Vidal respondía de forma vehemente en redes sociales con una carta pública en la que se mostraba indignado, lamentando según él no poder pasar más tiempo con su retoño y, sobre todo, en un caso como este donde la madre está fuera por motivos laborales. Acusaba entonces a Marta de haberse "atribuido la guarda y custodia" del niño "por la imposición y la fuerza", lo que le provoca "incredulidad, dolor y desolación", decía. Además, lanzaba la pregunta al aire de "¿qué más puedo hacer?" y ha lamentado que "se prive a un padre compartir la vida que tenía con su hijo" antes de que que se rompiera el vínculo sentimental con su ex. "¿Qué culpa tiene el menor de que sus padres ya no estén juntos?", añadía a este respecto, no entendiendo que el bebé esté "con otras personas" cuando él podría hacerse cargo sin ningún problema.

Afirma Raúl Vidal que, por el bien del niño, lleva "meses callando una realidad cruel" y ya no le queda "más paciencia", puesto que cada día que pasa se está perdiendo "la etapa más crucial" de su vástago. "Estoy harto, agotado y muerto en vida", concluye su demoledor mensaje que de momento no ha tenido respuesta directa por parte de Marta Carriedo. La influencer ha evitado entrar al trapo, pero sí que ha dejado un par de reflexiones que bien podría ser la contestación a las palabras de su ex. "No permitas que el comportamiento de otras personas destruya tu paz interior", escribía parafraseando al Dalai lama, así como un "se llama calma y me costó muchas tormentas", apostillaba en alusión al estado mental y emocional que prefiere preservar. En las últimas horas, la modelo mostraba que ya había vuelto al hogar y compartía una preciosa imagen con su "gordito", como le llama, dedicándole muchos mimos y un "no me puedo creer lo mucho que te quiero", le ha dicho.

