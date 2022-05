Natalia Sánchez y Marc Clotet bromean con su primera cita romántica tras ser papás

Loading the player...

Natalia Sánchez y Marc Clotet tienen una agenda de lo más ajetreada. La paternidad les roba mucho tiempo, pues tienen dos niños: son padres de Lía, quien recientemente cumplió tres años, y Neo, que vino al mundo en mayo de 2020. Pero la de los Premios Platino es una velada especial, y no han querido perdérselo. Los actores han disfrutado de esta noche para dos, la primera, según nos han contado, en la que han decidido dejar a los niños al cuidado de sus abuelos para disfrutar de un plan de pareja. Además, no han dudado en posar juntos y presumir de amor y de vida familiar. Dale al play y no te lo pierdas.

