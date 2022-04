Marta Riesco asegura que Rocío Carrasco la llamó para conocerla

Tras la inesperada reconciliación entre Marta Riesco y Antonio David Flores, hay un nuevo y sorprende capítulo en el entramado de su relación: la periodista ha asombrado a todos sus comapañeros asegurando que Rocío Carrasco la llamó por teléfono. La reportera ha narrado en Ya son las ocho cómo se produjo este contacto entre ella y la exmujer del guardia civil, quien la telefoneó para ofrecerle "una oferta que no iba a poder rechazar". "Entre todas las ofertas que se me han hecho recibí una llamada de Rocío Carrasco cuando Antonio David yo estábamos rompiendo y mal. Estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono. Era el director de una conocida revista diciéndome que alguien quería hablar conmigo, y era ella. Yo estaba en la redacción y él me expresa que ella quiere conocerme, que es un proyecto laboral y que quiere quedar conmigo", ha relatado la colaboradora, remarcando que fue cuando su relación con el padre de Rocío Flores no pasaba por su mejor momento.

VER GALERÍA

Marta ha expresado que tiene claro que lo que realmente quería Rocío era que se hicieran una foto de las dos juntas, algo que según ella se podía malinterpretar después. "Consciente de esas posibles imágenes y que se me pudiera grabar y posiblemente hacer daño a Antonio David, yo les agradezco todo y que no estoy interesada en ningún proyecto laboral. En nuestra conversación ella me dice que quiere que nos conozcamos y que lo que me va a ofrecer me va a interesar", ha explicado la reportera, añadiendo que todo lo parecía muy extraño y que se le pasó por la cabeza que podía ser "una trampa".

La periodista ha explicado que declinó la oferta porque a pesar de su enfado con su por aquel entonces expareja es una persona muy leal. Después de la llamada, Marta ha comentado que el director de la revista le pidió disculpas por si se había sentido incómoda y además le mandó el cartel del concierto homenaje a Rocío Jurado que se celebrará en Sevilla. "Ellos se dan cuenta de que me he sentido extraña y por eso me lo envían. Lo del concierto fue la excusa. Entendería que me ofrecieran ir si no estuviera entonces participando en la reapertura de un caso de violencia de género", ha comentado la colaboradora, haciendo hincapié en que en ese momento ella está muy endadada con Antonio David. "Yo no me vendo por nada ni por nadie", ha afirmado tajante, revelando que esta información solo la sabía su madre y el exconcursante de GH VIP.

VER GALERÍA

"La llamada dura 4 minutos y en honor a la verdad el director se disculpó al intante. Jamás voy a hacer algo que pueda hacer daño a alguien que he querido o quiero. Se me estaba pidiendo que fuera a cantar No tengas miedo. No tiene sentido", ha añadido la periodista, que ha asegurado que puede probarlo todo. Tras las palabras de Marta, el director de la revista se ha puesto en contacto con Ya son las ocho para desmentir sus palabras y ha asegurado que en esa llamada nunca estuvo presente Rocío Carrasco. "¿Por qué me escribe entonces 'perdona si te has sentido incómoda' si no fue porque hablé con Rocío?", ha dicho la reportera para demostrar que esa llamada sí sucedió.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.