Familiares y amigos dan una emotiva despedida a Tom Parker, de 'The Wanted'

El mundo de la música sigue conmocionado con la triste noticia de la muerte de Tom Parker, a quien este miércoles, familiares, compañeros de profesión, amigos y fans han dado su último adiós. El músico falleció el pasado 30 de marzo a los 33 años víctima de un tumor cerebral inoperable y hoy todos sus allegados han querido estar presentes para despedirle en una ceremonia privada en la iglesia de San Francisco de Asís, en el sureste de Londres, en la que se han vivido momentos muy emotivos, que los seguidores del artista han podido seguir desde unas pantallas ubicadas en los aledaños de la parroquia para que pudieran seguir el servicio religioso.

- La emotiva despedida de Ángeles Blanco a una compañera de informativos fallecida por un cáncer de mama

VER GALERÍA

- Cristiano Ronaldo vuelve al trabajo tras el fallecimiento del mellizo que esperaba con Georgina Rodríguez

La familia y los amigos más cercanos de Tom se han reunido en el pub The Sovereign Of The Seas frente a la funeraria. Kelsey Hardwick, viuda del artista, con quien se casó en 2018, ha encabezado un cortejo funebre formado por un carrujae tirado por tres caballos negros que ha recorrido Petts Wood, en el sureste de Londres, mientras que cientos de seguidores del cantante se congregaban en las calles para la procesión antes del servicio en Queensway. En el exterior de la iglesia se podían observar multitud de flores que deletreaban las palabras "Glad You Came", título del éxito de 2011 de The Wanted que llegó al número uno en varios países.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Jay McGuiness, Max George, Siva Kaneswaran y Nathan Sykes de The Wanted han sido los encargados de portar el ferétro de su amigo, adornado con lirios blancos, mientras sonaba Champagne Supernova de Oasis para los fans que se han renido en la puerta. Otros portadores del ataúd han retirado con sumo cuidado una corona de flores multicolor que acompañaba al coche tirado por caballos, llevándola al interior de la iglesia, un arreglo floral en la que se podía leer "Papá", el cantante era padre de dos hijos, Aurelia y Bodhi, de dos y un año, respectivamente. También quitaron del vehículo funebre un gran corazón hecho con rosas rojas, donde destacaba su nombre, "Tom", escrito con estas flores en color blanco.

VER GALERÍA

Durante el funeral se ha reproducido un sentido mensaje que Kelsey había grabado, en el que ha compartido diferentes anécdotas sobre cómo se conocieron ella y el músico. Todo sucedió en un club nocturno antes de que Tom saltase a la fama con The Wanted, y ha afirmado que "desde ese momento les dije a todos que quería casarme con Tom Parker". Aunque era un día trsite las palabras de la esposa del cantante pop también han conseguido despertar las carcajadas de los presentes cuando ha relatado que Tom le dijo que "iba a ser famoso y que no tendría tiempo para una novia, pero no me dejaría en paz". También ha asegurado que "atesoraré cada recuerdo, porque la vida contigo nunca fue aburrida. Siempre se te ocurrían canciones, programas de juegos nuevos y todos sabemos cuánto amabas un invento. Apuesto a que estabas destrozado porque nunca lo lograste en Dragons' Den". Kelsey ha tenido un bonito detalle y ha lucido un pasador en el pelo con el nombre de su marido.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Casarme contigo fue el mejor día de mi vida... almas gemelas, eso es lo que somos", ha aseverado, y ha terminado su discurso dirigiéndose a Tom: "Si el amor pudiera haberte salvado, habrías vivido para siempre", ha confesado, unas preciosas palabras que reflejan a la perfección el amor que sentía por su chico y el vacío que le deja su partida. Están siendo momentos muy duros para Kelsey, quien no ha podido contener la emoción y se ha derrumbado al finalizar el servicio religioso y besar el féretro de su marido a modo de despedida tras depositar una rosa blanca sobre el mismo. La esposa del músico ha buscado consuelo fundiéndose en un abrazo con sus familiares, que han tratado de arroparla para mitigar su dolor.

VER GALERÍA

La estrella de The Wanted, Max George , después de ser uno de los portadores del féretro, también ha pronunciado un hermoso tirbuto en el funeral de su amigo y compañero de banda. "Tom fue, y siempre será, un hermano para mí y mis compañeros de grupo. Nos hizo sonreír desde el principio. Su amor por la música y su lucha por el éxito nos superaron a todos", ha explicado dejando constancia del impacto que tuvo en The Wanted.

VER GALERÍA

Max también ha bromeado diciendo que Parker había sido el único miembro de la banda que había tenido un 'encontronazo' con todos sus compañeros del grupo, lo que ha provocado la risa de los asistentes. Ha agregado que "todo lo que hizo lo hizo con las mejores intenciones, incluso si fue una pelea, se salió con la suya porque era Tom", en sus palabras se ha podido el cariño que le profesaban.

VER GALERÍA

"Podría decir mucho sobre Tom, pero todos tendrán sus recuerdos sobre él. Una cosa que siempre recordaré es su risa. Le encantaba reírse de la gente, experimentamos eso casi todos los días. Todo lo que tengo decir es que nos dejó demasiado pronto y lo extrañaremos mucho. Creo que la angustia compartida hoy es el resultado del amor que Tom extendió por todo el mundo. Descansa tranquilo compañero", así ha finalizado el artista su homenaje a Tom que, por sus palabras, les ha marcado a todos ellos.

Liam Pane, excantante de One Direction , que había tocado en un concierto benéfico de Stand Up to Cancer, organizado por Tom en septiembre del año pasado, también ha querido despedirse de su amigo. No ha podido contener las lágrimas y ha se le ha visto visiblemente emocionado a la salida de la iglesia.

VER GALERÍA

Tom Parker falleció el 30 de marzo después de que le diagnosticaran un glioblastoma de grado 4, un tumor cerebral inoperable en 2020. La esposa de Tom, Kelsey, anunció su fallecimiento y escribió: "Con el mayor pesar de nuestros corazones, confirmamos que Tom falleció en paz hoy con toda su familia a su lado. Nuestros corazones están rotos, Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica". Los chicos de The Wanted también comunicaron la noticia con un emotivo mensaje: "Max, Jay, Siva, Nathan y toda la familia Wanted están destrozados por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero de banda Tom Parker, que falleció en paz a la hora del almuerzo, rodeado de su familia y sus compañeros de banda. Tom fue un esposo increíble para Kelsey y padre de Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la pérdida y la tristeza que sentimos. Siempre en nuestros corazones", explicaban con gran pesar los músicos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.