Paula Echevarría, un gran apoyo para Marta Carriedo tras su ruptura

La semana pasada, Marta Carriedo abrió su corazón para hablar de cómo se encontraba tras su ruptura con el padre de su hijo, Raúl Vidal. "Estoy mucho mejor estas semanas, más tranquila, más en paz... Es verdad que no ha sido fácil y me ha costado llegar a este punto", aseguró. A finales del año pasado, la influencer madrileña anunció que habían decidido terminar su relación y, desde entonces, ha estado dedicando todo su tiempo al cuidado de su pequeño Noah pero también a ella misma, aprovechando para hacer los planes que más le gustan, mimarse y disfrutar de tiempo con amigas. Este fin de semana, Marta salió a comer con una de ellas, Paula Echevarría, que se ha convertido en un gran apoyo en estos momentos difíciles.

"Gracias por estar siempre @pau_eche. Porque estar no significa verse a diario. Estar significa escuchar, dar consejos por duros que sean, llorar, también reír mucho, y, sobre todo, siempre mirar hacia adelante", es el cariñoso mensaje que le ha dedicado a la actriz de Velvet, Ola de crímenes o Si yo fuera rico. Marta ha querido darle las gracias por ayudarla y por estar a su lado en la que está siendo, sin duda, una etapa de muchos cambios para ella.

Las dos amigas almorzaron en el restaurante Zuma, en Madrid, junto a sus respectivos bebés, que era la primera vez que se veían. "La tía Paula me ha dado la merienda hoy mientras mi amigo Miki Jr. me robaba mis galletas favoritas", bromeó la influencer sobre cómo fue el divertido encuentro. "¡Y si le dejamos le come a él también!", añadió la actriz asturiana haciendo referencia a su hijo. En esta cita también especial también se encontraba Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, que posó ante la cámara de lo más divertido con su hijo en brazos.

Un momento delicado

El pequeño Noah nació el 22 de julio pero, al poco tiempo, sus padres decidieron separarse. La influencer no ha querido dar muchos detalles sobre lo que ha sucedido, pero recientemente se mostró muy contundente al hablar de su ex. "No voy a dar más importancia a una persona que realmente ya no la tiene en mi vida, que me ha faltado al respeto en absolutamente todos los sentidos posibles que puedan existir". Además, tiene claro que "las mentiras tienen las patas muy cortas", pero que ahora mismo "por respeto a mi hijo y por respeto a mí no voy a hablar de este tema". "Cuando pueda hablar de ello, y no podré nunca contar la realidad de todo, os prometo que lo haré. Simplemente para que entendáis la situación, lo que ha pasado, las decisiones que he tomado y todo lo que he vivido estos meses...".

