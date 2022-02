Las contundentes palabras de Marta Carriedo sobre su ex: 'Me ha faltado al respeto en todos los sentidos' Ha dicho que contará muchas cosas sobre lo que sucedió con el padre de su hijo, Raúl Vidal: 'Cuando pueda hablar, que ahora mismo no puedo'

Marta Carriedo anunció su ruptura con el padre de su hijo, Raúl Vidal, en diciembre. La noticia fue totalmente inesperada, ya que solo habían pasado cinco meses desde que nació el pequeño Noah, sin embargo, la influencer madrileña se dio cuenta de que no quería seguir con él. "Lleváis años apoyándome y creo que os merecéis saber cuál es la realidad. Raúl y yo hemos finalizado nuestra relación sentimental hace semanas. Por el bien de Noah tenemos un trato cordial e intentaremos siempre pensar en su bienestar por encima de todo", dijo Marta, asegurando que en una pareja nunca debe perderse el amor y el respeto "porque ahí empezará el principio del fin". Sus seguidores han estado muy pendientes de ella, preguntándole cómo está y cómo está sobrellevando estas semanas tan difíciles. Y, tan sincera como siempre, ella ha decidido responderles.

"Me preguntáis mucho por mí, a nivel personal. Sé que me queréis mucho y que os preocupáis por mí pero, como habréis visto, estoy mucho mejor estas semanas, más tranquila, más en paz... Es verdad que no ha sido fácil y me ha costado llegar a este punto. Respecto a mi vida personal ya dije que no iba a comentar nada. Os contaré muchas cosas en el momento que pueda, ahora mismo no puedo, pero os contaré muchas cosas simplemente porque a mí nunca me ha gustado mentir, ni engañar, ni salir haciendo un papel o contando mentiras", comienza diciendo Marta en los stories que ha compartido con sus más de 594.000 seguidores.

La influencer ha dicho que no va a dar "más importancia a una persona que realmente ya no la tiene en mi vida, que me ha faltado al respeto en absolutamente todos los sentidos posibles que puedan existir", pero a ella no le gustar mentir y quiere ser "transparente" con su comunidad. Tiene claro que en el mundo virtual "se cuentan muchísimas cosas y hay gente que tiene más don de palabra que otros y tienen más capacidad de engatusar y vender cosas que no son, pero son cosas que caen por su propio peso". "Las mentiras tienen las patas muy cortas y nunca me ha gustado eso, pero ahora mismo por respeto a mi hijo y por respeto a mí no voy a hablar de este tema. Cuando pueda hablar de ello, y no podré nunca contar la realidad de todo, os prometo que lo haré. Simplemente para que entendáis la situación, lo que ha pasado, las decisiones que he tomado y todo lo que he vivido estos meses...".

Sus palabras más contundentes

En los vídeos que ha publicado, Marta defiende que lo que no se puede es "comentar cosas por aquí y luego hacer o actuar de una forma y unas ideas completamente diferentes...". "De verdad, todas estas cosas son muy fáciles de descubrir. Y no es a tráves de las redes sociales, es a través de amigos que al final lo ven y lo viven... y al final todo se pilla. Si algo tengo claro en la vida es que todo se pilla. Llevo más de 12 años en las redes sociales y se puede mentir un tiempo, se puede hablar incluso de manera diferente a como habla una persona en la vida real, que me hace mucha gracia este tema, la verdad, pero eso es insostenible a largo plazo... Las lágrimas de cocodrilo, la forma de hablar, los ideales y luego tener otros muuuy diferentes en la vida privada", asegura la influencer, que está totalmente volcada en el cuidado de su pequeño Noah. "Y nada, que estoy bien y que ya os contaré todo cuando pueda hablar, que ahora mismo no puedo", concluye.

