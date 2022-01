La inesperada ruptura de Marta Carriedo cinco meses después de ser madre

Marta Carriedo tiene más de 594.000 seguidores con los que comparte su día a día desde hace años y es consciente de que ser influencer tiene muchas cosas buenas, pero también tiene otras que no lo son tanto. Últimamente se ha convertido en el centro de los comentarios por su vida personal y, para dar por zanjado el tema, ha querido ser ella misma la que explique lo que ha sucedido. "Hace tiempo que quiero hablaros de un tema por el cual me habéis preguntado a mí misma, habéis preguntado a mi familia, a mis amigos... y creo que ha llegado el momento de que sepáis la verdad y la realidad de la situación, lo primero por mí, porque me voy a quitar un gran peso de encima y me va a ayudar a seguir hacia adelante; y lo segundo, porque también creo que os lo merecéis, ya que lleváis años siguiéndome y apoyándome, y creo que os merecéis saber cuál es la realidad", comienza diciendo en un texto que ha compartido en sus stories.

La influencer ha confirmado que ya no está con el padre de su hijo Noah, que nació el 22 de julio y que tuvo que permanecer varios días ingresado en la UCI: "Raúl y yo hemos finalizado nuestra relación sentimental hace semanas. Por el bien de Noah tenemos un trato cordial e intentaremos siempre pensar en su bienestar por encima de todo". Marta cree que "para que una relación funcione es fundamental, en primer lugar, el amor y el respeto". "Que nunca se pierdan, porque ahí empezará el principio del fin. Aparte, creo que es igual de importante que las dos personas tengan los mismos objetivos, que sigan el mismo camino y que vayan hacia una misma dirección", ha dicho haciendo alusión a los motivos por los que habría tomado la decisión de separarse.

"Noah ha sido un bebé muy deseado, me imagino que esta es una de las primeras preguntas que os vais a hacer, y sí, ha sido un bebé deseado en todo momento por los dos. Para mí es lo más importante que hay y habrá en mi vida, su felicidad es una prioridad para mí, pero nunca debemos olvidarnos de la felicidad de uno mismo, ya que si uno no está feliz con su vida no puede hacer feliz a los que están a su alrededor. Creo que un hijo no tiene que marcar el destino de una pareja y 'obligarles' a permanecer unidos", reconoce.

Marta ha querido utilizar sus redes sociales para hacer hincapié en algo que, según su opinión, no se tiene tan en cuenta como debería: "Me da la impresión de que la gente piensa que, cuando el bebé nace, nos olvidamos un poco de las madres, y las madres tienen un largo camino por recorrer". No es la primera vez que habla sobre este tema, pero ha reflexionado sobre cómo la llegada de un bebé "te trastoca completamente la vida". "Cambian absolutamente tus prioridades. Aparece una responsabilidad enorme. En mi caso, al haber estado dándole el pecho a Noah, sentía que una personita dependía de mí completamente, las 24 horas al día y 2/3 horas darle de comer. Todo esto a la vez trabajaba, ya que por mi trabajo no he tenido baja maternal desde que di a luz. Es un shock muy grande emocionalmente y sentimentalmente, y se necesita tiempo y mucho amor y paciencia para asimilarlo y vivirlo como es debido", defiende.

'El amor de mi vida'

La influencer da gracias a todos los que han estado a su lado: "Por suerte, tengo una bonita familia y amigos que me han estado apoyando todo este tiempo que, como entenderéis las que habéis sido mamis y las que lo vais a ser ya lo viviréis, no han sido días/semanas/meses fáciles". Y, pese a todo, no ha perdido el positivismo: "Aunque ahora mismo para mí es una situación bastante dura, he de decir que cada día voy a mejor. No voy a ser la primera ni la última persona a la que le ocurra esto. Además, yo siempre intento mantener una mentalidad positiva y la realidad es que hay millones de personas ahora mismo con una situación mucho peor que la mía. Mi situación, dentro de lo malo, es una situación privilegiada, y eso es en lo que estoy intentando centrarme".

Marta Carriedo concluye su mensaje diciendo que espera que todos entiendan "que no voy a responder a ninguna pregunta en relación a este tema". "Este es el único comunicado que voy a lanzar, y muchísimas gracias una vez más por estar a mi lado y por apoyarme en estos momentos difíciles, especialmente por las fechas que son. Os deseo unas felices fiestas a todos. ¡Os quiero!".

