La emocionante vuelta a casa de Dafne Fernández con su pequeña Alex

"Muchas gracias por las muestras de cariño recibidas por el nacimiento de nuestra hija. Me encantaría responderos a tod@s pero estamos desbordados. Por una parte, falta de sueño y, por otra, reorganizarnos en esta nueva vida. No quiero dejar de dar las gracias al hospital Gregorio Marañón, nuevamente, por el trato recibido y por vuestro maravilloso servicio profesional (...) La vuelta a casa ha sido muy emocionante, por poder ver a Jon con su hermana. La ama!! Y gracias al papá, mi amor @mariocgirela, por cuidarnos en estas 38 semanas. Comienza esta otra aventura", con estas palabras Dafne Fernández agradece todas las muestras de cariño recibidas desde que nació su hija Alex hace tres días. ¿Te gustaría ver cómo ha sido el encuentro entre la pequeña y su hermano Jon, de dos años? Dale al play y no te lo pierdas

