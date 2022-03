El tierno baile de Gianluca Vacchi con su bebé y su mujer que te va a emocionar

Loading the player...

"Hace un mes que recibimos el regalo de nuestra vida, y vamos a celebrarlo, cerrando los ojos y tocando el alma pura de nuestra princesa. Te quiero mucho, eres la razón de mi vida". Con estas emotivas palabras, Gianluca Vacchi felicita a su hija, Blu Jerusalema, por su primer mes de vida. Hace treinta días, la pequeña llegaba a casa en brazos de su madre, Sharon Fonseca, y la bienvenida que le había preparado su marido la dejó sin palabras y no pudo contener las lágrimas. Al salir del coche, la mamá primeriza no podía estar más emocionada ante el aplauso de sus empleados, que habían salido para recibir a la nueva reina de la casa. Era Gianluca el encargado de sacar del coche el capazo con la pequeña descansando plácidamenete ajena al despliegue que habían preparado para recibirla. El millonario italiano es un hombre muy detallista y romántico, y lo demuestra con el regalo tan especial que le ha hecho a Blu Jerusalema por su primer mes de vida, ¿te gustaría ver el tierno baile de Gianluca Vacchi con su bebé y su mujer? Dale al vídeo y no te lo pierdas, ¡te vas a emocionar!

- El increíble vídeo de Gianluca Vacchi ¡volando sobre delfines!

- Descubrimos la última adquisición inmobiliaria de Gianluca Vacchi en Miami

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.